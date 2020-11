LBV berät bei Braunkehlchen-Symposium über Schutzmaßnahmen

Vor fünf Jahren hatte das erste Braunkehlchen-Symposium stattgefunden – doch auch nach dem Treffen in Helmbrechts im Landkreis Hof ist die Vogelart weiterhin bedroht. In Bayern steht das Braunkehlchen nach wie vor auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Bundesweit hat sich die Anzahl der Braunkehlchen in den vergangenen knapp 25 Jahren halbiert, wie der jüngste Statusbericht zur Lage der Vögel in Deutschland belegt.

LBV will Braunkehlchen besser schützen

Mehrere Verbände, darunter auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV), wollen deshalb beim zweiten Braunkehlchen-Symposium darüber beraten, wie die Vogelart besser geschützt werden kann. Das zweitägige Symposium hätte ursprünglich in Bayreuth stattfinden sollen. Aufgrund des Teil-Lockdowns wird das Treffen nun jedoch als Online-Veranstaltung abgehalten.

Bambusstäbe sollen bedrohte Vogelart nach Oberfranken locken

Ziel des Treffens sei es, die bereits in einigen Regionen durchgeführten Projekte zum Erhalt dieser Vogelart noch weiter auszubauen. In den vergangenen Jahren waren in mehreren Regionen in Oberfranken Schutz-Projekte gestartet worden. Unter anderem wurden Bambusstäbe aufgestellt, damit die Vögel beispielsweise für die Nahrungssuche ihr Umfeld besser überblicken können. Braunkehlchen gehören zu den Zugvögeln und waren in vielen oberfränkischen Regionen einst weit verbreitet. Inzwischen würden viele von ihnen die Gebiete nur noch durchfliegen und sich nicht mehr zum Brüten niederlassen, so der LBV.