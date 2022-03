LBV-Appell an Belarus: Verbot gegen Partnerverband stoppen

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz in Hilpoltstein im Landkreis Roth fordert eine Einstellung des Verbotsverfahrens gegen seinen belarussischen Partnerverband "APB/Birdlife Belarus". Das am Freitag startende Verfahren müsse umgehend gestoppt werden, heiß es in einer LBV-Mitteilung.

LBV: Gibt keinen Grund für das Verbot

"Noch ist Zeit, das vollkommen unbegründete Verfahren gegen APB fallenzulassen und einem international hoch respektierten Vogel- und Naturschutzverband zu ermöglichen, seine wichtige Arbeit zur Bewahrung der Natur in einem der biodiversitätsreichsten Länder Europas fortzusetzen", appelliert der LBV an die belarussischen Behörden und die Justiz des Landes.

Der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer verweist unter anderem auf die übereinstimmenden Ziele beider Verbände: "APB macht die gleiche Arbeit in Belarus, die wir in Bayern machen." Es gebe an keinem Ort der Erde einen berechtigten Grund, eine Organisation dafür zu verbieten.

Verbotsverfahren wegen angeblicher Propaganda

Laut LBV hat das belarussische Justizministerium wegen angeblicher extremistischer Propaganda beantragt, den größten Umweltverband des Landes zu verbieten. Dem LBV-Partnerverband werde außerdem eine Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen.

Der Landesbund für Vogelschutz sieht in den angeführten Gründen aber nur einen Vorwand und macht als wahren Grund die Proteste gegen die Ergebnisse der Präsidentenwahl 2020 aus. Daraufhin hätten die Behörden in Belarus fast 350 Nichtregierungsorganisationen verboten. Nach Überzeugung des LBV ist "APB/Birdlife Belarus" politisch vollkommen neutral. Belastbare Beweise für die Vorwürfe gegen den Naturschutzverband gibt es demnach nicht.