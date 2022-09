Lawinenschutz: Hubschrauber fliegt Bäume aus Schutzwald

Die Zahlen sind beeindruckend: Im Bergwald oberhalb von Balderschwang werden auf 20 Hektar circa 1.800 Festmeter Holz geschlagen. Das meiste davon wird mit eigens dafür aufgestellten Seilbahnen ins Tal gebracht. Doch an den Stellen, die schwer zugänglich sind, oder wo sich der Aufbau einer Seilbahn nicht lohnt, kommt der Transporthubschrauber zum Einsatz.

Schutzwaldoffensive für Balderschwang

Denn der Wald, der derzeit noch vorwiegend aus Fichten besteht, muss zu einem stabilen Schutzwald umgebaut werden. Die "Schutzwaldoffensive" werde sich 20 bis 30 Jahre hinziehen, teilt das Landwirtschaftsamt in Kempten mit. Vier Privatwaldbesitzer in Balderschwang sind an der Maßnahme beteiligt. Doch erst müssen die alten und kranken Bäume gefällt und ins Tal gebracht werden.

Licht und Platz für junge Bäume

So entsteht Licht und Platz für viele junge Bäume: Bis zu 10.000 junge Tannen und Fichten sollen 2023 bereits gepflanzt werden. Buchen und Bergahorn wachsen von selbst nach, so der Plan. Auch die Jäger haben bereits ihre Unterstützung signalisiert, sie wollen dafür sorgen, dass die heranwachsenden Bäume nicht vom Wild verbissen werden.