Lawinenopfer im Allgäu tot aufgefunden

Nach dem Abgang einer Lawine Ende Februar in den Ammergauer Alpen ist der seitdem vermisste Skitourengeher aus dem Landkreis Cham gestern tot aufgefunden worden. Ein Jäger war am Vormittag auf einer Anhöhe gegenüber des Lawinenhangs unterwegs und entdeckte über sein Fernglas den Leichnam. Tauwetter hatte Teile der aufgeschütteten Lawine abrutschen lassen, wodurch der Tote sichtbar wurde.

Tourengeher war wohl sofort tot

Da sich der Fundort im unzugänglichen und mit Wasser gefüllten Tobel befand, wurden Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppen sowie ein Bergführer der österreichischen Polizei alarmiert. Die sechs Beamten konnten den Verstorbenen mittels Seilsicherung bergen.

Anhand des Personalausweises und anderer persönlicher Gegenstände wurde der Mann der 43-Jährige aus Furth im Wald identifiziert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war er sofort an den schweren Verletzungen infolge des Lawinenabgangs verstorben.

Fünf Tage lang hatten Retter nach dem Mann gesucht

Die Gleitschneelawine war am frühen Nachmittag des 23. Februar 2019 südseitig nahe der Schäferblasse in den Ammergauer Alpen abgegangen. Dank eines sofortigen Such- und Rettungseinsatzes, bei dem rund 70 Einsatzkräfte wegen einer Straßensperrung in das Lawinengebiet geflogen werden mussten, konnten mehrere Skitourengeher unverletzt sowie ein weiterer mit schweren Verletzungen gerettet werden, für einen 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Die Suche nach dem vermissten 43-Jährigen Oberpfälzer mussten die Retter schließlich nach fünf Tagen einstellen, da der Einsatz zu gefährlich wurde.