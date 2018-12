Lawinengefahr in Bayern steigt

Wo es viel Neuschnee gibt, herrscht im bayerischen Alpenraum momentan erhebliche Lawinengefahr – das entspricht der Gefahrenstufe 3 von insgesamt 5. Laut Lawinenwarnzentrale gilt das momentan für die Allgäuer Alpen, die Berchtesgadener Alpen, und oberhalb der Waldgrenze auch für die Werdenfelser, die Chiemgauer und die Bayerischen Voralpen.

Lawinengefahr in Steilhängen

Das Hauptproblem der vergangenen Tage: Angesammelter Triebschnee, also Schnee, der vom Wind verblasen wird und sich an windgeschützten Stellen ablagert. Er kann als Schneebrettlawine von Skifahrern oder Snowboardern ausgelöst werden.

Schneebretter können sich selbst lösen

Im Allgäu und im Berchtesgadener Land, wo es in den vergangenen Tagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee gegeben hat, kann sich der Schnee im steilen Gelände auch von selbst lösen und als Lawine abgehen. Dazu kommt, dass der Schnee auf warmem Boden steiler Grashänge und auf glattem Laub zu gleiten beginnen kann.

Gefahrenstellen befinden sich oberhalb der Waldgrenze an vielen Steilhängen sowie in schneegefüllten Rinnen und Mulden hinter Geländekanten. Besonders an schattigen Hängen der Hochlagen können sich tieferliegende Schichten lösen und zu größeren Lawinenabgängen führen.

Entspannung in Sicht

Die Prognose für die kommenden Tage: Sowohl der Schneefall als auch der Wind sollen nachlassen – damit wird sich die Lawinenlage laut Lawinenwarndienst wieder langsam entspannen.