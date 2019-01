vor 5 Minuten

Lawinenabwehr: Balderschwang plant Runden Tisch

Der Winter hat Balderschwang heuer hart getroffen: In der vergangenen Woche ging eine Lawine ab. Die Schneemassen richteten schwere Schäden in dem Wintersportort an. Der Ort will sich jetzt mit dem Thema Lawinenabwehr beschäftigen.