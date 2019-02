Lawine im Ostallgäu: Suche nach Vermissten mit Metallsonde

Auch am dritten Tag nach dem Lawinenabgang zwischen Schwangau und Reutte geht die Suche nach dem Vermissten 43-jährigen Skitourengeher aus dem Landkreis Cham weiter.

Am Morgen haben Experten der Alpinpolizei das Gebiet mit einem Polizeihubschrauber abgeflogen, um zu sehen, wie sich die Schneelage im Lawinenbereich über Nacht entwickelt hat und wie groß die Gefahr weiterer Gleitschneelawinen ist.

Die Suche nach dem Vermissten wird im Bachbett fortgesetzt

Sechs Bergführer der Polizeipräsidien in Kempten und Rosenheim setzen nun die Suche in dem gestern abgesteckten Suchgebiet in einem Bachbett fort.

Der meterhohe Lawinenkegel wird mit einem Schreitbagger vorsichtig abgetragen. Zusätzlich kommt am Dienstag eine Metallsonde zum Einsatz - damit kann der Schnee in noch größerer Tiefe sondiert werden. Es wurden laut Polizei in diesem Bereich Utensilien wie ein Ski und Stöcke des Vermissten gefunden, vom Gesuchten fehlte aber weiter jede Spur.

Lawinengefahr steigt durch höhere Temperaturen

Ob die Suche danach weitergeht ist mehr als fraglich, so der Sprecher weiter. Da die Temperaturen in den nächsten Stunden wieder ansteigen, drohe der Abgang weiterer Nasslawinen. Ohnehin gäbe es so gut wie keine Hoffnung mehr für den 43-jährigen Skitourengeher aus dem Landkreis Cham.