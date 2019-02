Suche nach Lawinenopfer im Ostallgäu eingestellt

Die Suche nach dem Mann, der seit dem Lawinenabgang am Samstag in den Ammergauer Alpen am Samstag vermisst wird, ist eingestellt worden. Die Wetterlage mache eine weitere Suche für die Einsatzkräfte zu gefährlich, deshalb habe man sich nun entschieden, die Suche nach dem 43-Jährigen aus dem Landkreis Cham einzustellen, teilte die Polizei mit. Hoffnung, den Mann noch lebend zu finden, hatte man schon seit Dienstag nicht mehr.

Man habe in den vergangenen drei Tagen vor allem den Lawinenkegel abgesucht, den Vermissten aber nicht gefunden, erklärten die Beamten. Um die Leiche zu bergen, werde der Bereich der Lawine in den nächsten Wochen immer wieder überprüft werden, falls es die Wetterlage erlaube, hieß es.

Ein Todesopfer geborgen

Die Lawine war am Samstag in den Ammergauer Alpen unterhalb der Schäferblasse abgegangen. Ein 42-jähriger Mann aus Cham, der mit dem Vermissten auf Skitour war, wurde bereits tot geborgen, ein 37-jähriger aus Garmisch-Partenkirchen wurde schwer verletzt gerettet. Drei weitere Personen haben die Gleitschneelawine unverletzt überlebt.

1.500 Tonnen Schnee

Die Kraft der Lawine war gewaltig - sie hat sich in drei Arme aufgespalten und kam zirka 500 Meter hinter dem Alpenhotel Ammerwald zum Stehen. Rund 1.500 Tonnen Schnee sind nach Polizeiangaben mit hoher Geschwindigkeit herabgerast.

Durch die in der Nacht frostigen Temperaturen ist der Schnee gefroren und betonhart geworden. Auch schweres Gerät kam deshalb bei der Suche zum Einsatz. Zeitweise waren 70 Rettungskräfte im Einsatz und nutzten Hilfsmittel wie Drohnen, Handyortungsgeräte, Lawinen- und Dampfsonden.