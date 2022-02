Lawinenabgang am Prinzkopf: Tourengeher bleibt unverletzt

Glück im Unglück hatte ein Ski-Tourengeher am Samstagnachmittag am Prinzkopf bei Lenggries im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Der Mann war mit sechs weiteren Tourengehern auf dem rund 1.800 Meter hohen Prinzkopf unterwegs. Die Gruppe befuhr eine steile Flanke vom Prinzkopf in Richtung Ludern-Almen. Einer der Tourengeher löste dabei ein mehrere hundert Meter breites Schneebrett aus und wurde komplett von der Lawine verschüttet.

Rettungskräfte können Einsatz abbrechen

Seine Begleiter eilten dem Mann zur Hilfe und konnten ihn schließlich in rund einem Meter Tiefe orten und ausgraben. Der Tourengeher blieb unverletzt. Die bereits alarmierten Rettungskräfte konnten laut Polizeibericht ihren Einsatz nach der Rückmeldung über die unverletzte Rettung des Verschütteten abbrechen.

Tödliches Lawinenunglück im Berchtesgadener Land

Im Berchtesgadener Land ist am Samstag ein 61-jähriger Österreicher von einer Lawine mitgerissen und getötet worden. Ein weiterer Skitourengeher aus Österreich, der mit ihm unterwegs war, wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.