Lawinen-Airbags: Mehr Leichtsinn durch mehr Sicherheit?

Eine Gebietsdurchquerung in mehreren Etappen durch die Berge Graubündens nach Davos - eine Landschaft, die wie zum Skitourengehen gemacht ist. Wir haben wunderschöne Gipfel bestiegen, grandiose Abfahrten erlebt - und sind den Menschen begegnet, die in diesen Bergen zuhause sind. Für viele Skitourengeher sind sie die absoluten Highlights ihres Berg-Lebens: Gebietsdurchquerungen mit Ski! Eine davon ist die Bündner Haute Route, die in mehreren Tagesetappen von Zuoz im Engadin nach Davos führt - mitten durch die Bergwelt Graubündens. Wir von 'Bergauf-Bergab' haben diese Tour unternommen und sind tief eingetaucht in eine Landschaft, die wie zum Skitourengehen gemacht ist. Wir mussten grimmige Wetterbedingungen genauso ertragen wie wir Sonnenschein und Pulverschnee genießen durften. Wir haben wunderschöne Gipfel bestiegen, grandiose Abfahrten erlebt - und wir sind den Menschen begegnet, die in den Bergen, die wir besucht haben, zuhause sind: Dem Schweizer Bergführer Jan Malär, der uns durch seine Berge geführt hat und den Teams auf der Escha-, Kesch- und der Grialetschhütte. Einen genaueren Blick in diese Hütten hat das Team von den 'Bergmenschen' geworfen: In der neuen Staffel der Online-Serie werden die Hütten der Bündner Haute Route ausführlich vorgestellt.