Lawine trifft Hotel in Balderschwang - mehrere Gebäude evakuiert

Schnee lastet schwer auf Dächern

Derzeit sind mehrere tausend Einsatzkräfte dabei, Dächer abzuschaufeln. Feuerwehr- und THW-Kräfte setzen die Prioritäten in enger Absprache mit den Lawinenkommissionen fest, damit sich die Helfer nicht gefährden, so der Einsatzleiter eines Münchner Kontingents. In den Hochlagen hat es wieder viel Neuschnee gegeben. In großen Teilen kommen die Einsatzkräfte in ihren schweren Fahrzeugen nur mit Ketten voran.

Schneefrei in vielen Landkreisen

In Schwaben, Oberbayern und Niederbayern bleiben viele Schulen heute noch aus Sicherheitsgründen geschlossen. In den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Oberallgäu sowie der Stadt Kempten findet bis einschließlich Dienstag kein Unterricht statt. Im Landkreis Traunstein wurde bis mindestens Mittwoch schneefrei gegeben.

In fünf oberbayerischen Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Berchtesgadener Land gilt seit Tagen der Katastrophenfall - und der wird wohl zunächst bestehen bleiben.

Hochgelegene Bahnstrecken bleiben gesperrt

Auch hochgelegene Bahnstrecken sind noch gesperrt, vor allem in den Landkreisen mit besonders viel Schnee, in denen immer noch der Katastrophenfall gilt. So Im Allgäu-Werdenfelsnetz von Garmisch-Partenkirchen, im Berchtesgadener Land und im Oberland südlich von Holzkirchen, im Bereich der Oberlandbahn. Es gelten die Bahnsperrungen der letzten Tage weiter.

Am Vormittag wird die Lage neu beurteilt, sagte ein Bahnsprecher. Eine neue Sperrung im Westallgäu trifft jetzt auch den Fernverkehr. Wer von München nach Zürich will, muss bis zu einer Stunde mehr einplanen, weil im Allgäu zwischen Oberstaufen und Lindau gesperrt ist und die Bahn Züge umleitet.