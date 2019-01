Lawine trifft Hotel in Balderschwang - massive Schäden

B305 bei Inzell verschüttet

Am späten Abend ist die B305 im Landkreis Berchtesgadener Land teilweise verschüttet worden. Menschen oder Autos sind dabei laut Polizei nicht betroffen. Es gibt keine Verletzten. Aber nach der 20 Meter langen und acht Meter hohen Lawine ist die B305 zwischen Weißbach an der Alpenstraße und Inzell im Gemeindegebiet Schneizlreuth mindestens bis zum Mittag gesperrt. Damit ist Weißbach an der Alpenstraße nicht mehr erreichbar.

Die Gemeinde Schneizlreuth im Berchtesgadener Land ist nur mehr von österreichischer, aber nicht mehr von deutscher Seite zu erreichen. Es wird befürchtet, dass Schneebretter auf die B21 abgehen könnten. Damit ist die kurze Verbindung von Lofer über Bad Reichenhall nach Salzburg, durch das sogenannte deutsche Eck, nicht mehr passierbar.

Auch in Marktschellenberg traf eine Lawine die Hinterseite des Gasthauses Laroswacht. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Lawinengefahr weiter hoch

Mit dem Regen und dem Tauwetter erhöhte sich in den Bergen die Gefahr von Nass- und Gleitschneelawinen. Am Alpenrand gilt nach wie vor die zweithöchste Lawinen-Gefahrenstufe 4. Schon ein Tier oder ein einzelner Skifahrer oder Snowboarder können im gefährdeten Gebiet große Schneebretter auslösen, heißt es in der Mitteilung des Lawinenwarndienstes. Vor allem unterhalb von 1.600 Metern wird die bis zum Boden hin nasse Schneedecke an glatten, steilen Wiesenhängen als Gleitschneelawinen abrutschen.