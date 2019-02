Kaum noch Hoffnung für Verschütteten

Die Lawine war am Samstag Nachmittag im Ammerwald an der Grenze zu Österreich auf einer Breite von 300 Metern zu Tal gestürzt. Ein 43-jähriger Mann aus Cham wurde am Samstag bereits tot aus der Lawine geborgen, ein 37-jähriger Garmisch-Partenkirchener überlebte mit schweren Verletzungen. Die Alpine Einsatzgruppe konnte inzwischen ermitteln, dass sich die Lawine selbst ausgelöst hatte.