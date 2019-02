Auch am zweiten Tag nach dem Lawinenabgang wurde fieberhaft nach dem 42-jährigen Mann aus Furth im Wald gesucht. Die Hoffnung, den Skitourengeher noch lebend aus den Schneemassen zu befreien, ist aber gering.

Rund 1.500 Tonnen Schnee in Bewegung

Walter Schmid, Bergführer der bayerischen Polizei, sagte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, bei der Lawine seien rund 1.500 Tonnen Schnee "mit einer sehr hohen Geschwindigkeit" den Hang hinab gerast. Daher seien die Aussichten, den Vermissten noch lebend zu finden, gering:

"Und dort, wo der Schnee liegt, ist er derart komprimiert, dass man mit einer Sonde kaum die Schneedecke durchdringen kann. Wir gehen ja davon aus, dass er verschüttet ist, dann hat er äußerst geringe Überlebenschancen." Walter Schmid, Bergführer der bayerischen Polizei

Ski des Vermissten in Lawinenkegel gefunden

Nachdem ein Ski und die Stöcke des Vermissten gefunden worden waren, war den ganzen Sonntag über eine Suchmannschaft unterwegs. Bei der Suchaktion sei alles versucht worden, um den Verschütteten zu finden, berichtete der Polizeibergführer:

"Es ist eigentlich alles ausgeschöpft worden, was man ausschöpfen kann. Lediglich diese Aufschüttung am Hangfuß, die muss man heute noch einmal genauer anschauen." Walter Schmid, Bergführer der bayerischen Polizei

Suche wird in kleinerem Umfang fortgesetzt

Heute werde die Suche daher in kleinem Umfang fortgesetzt, so Schmid:

"Momentan haben wir einen Handbagger, der die talnahe hohe Aufschüttung versucht aufzuarbeiten. Im Absturzgelände der Lawine selber ist heute niemand unterwegs." Walter Schmid, Bergführer der bayerischen Polizei

Dies dient auch der Minimierung des Risikos für die Suchmannschaften, denn an dem Hang könnten weitere Gleitschneelawinen abgehen. Darum waren schon am Wochenende nur speziell ausgebildete Alpinbergführer der bayerischen Polizei an der Suche beteiligt.

Gleitschneelawinen als tödliche Gefahr

Auch bei der Lawine, die den Mann verschüttete, handelte es sich nach Aussage Schmids um eine Gleitschneelawine. Auf die bestehende Gefahr sei im Lawinenlagebericht hingewiesen worden:

"An dem Samstag haben wir Gefahrenstufe 1 und 2 im Bayerischen Alpenraum gehabt. Wer den Lawinenlagebericht genau liest, da ist auf die Problematik der Gleitschneelawinen deutlich eingegangen worden." Walter Schmid, Bergführer der bayerischen Polizei

Dieser Winter sei wegen der Wärme zu Beginn und der anschließenden Schneemasse prädestiniert für Gleitschneelawinen, so Walter Schmid weiter.

Ein Toter bereits geborgen

Die Lawine war am Samstagnachmittag im Ammerwald an der Grenze zu Österreich auf einer Breite von 300 Metern zu Tal gestürzt. Ein 43-jähriger Mann aus Cham wurde am Samstag bereits tot aus der Lawine geborgen, ein 37-jähriger Garmisch-Partenkirchener überlebte mit schweren Verletzungen.