Lawine im Allgäu: Warum Hotelgäste rechtzeitig evakuiert wurden

Bürgermeister Konrad Kienle ist voll des Lobes: Der Lawinenabgang, der am frühen Montagmorgen ein Hotel in Balderschwang schwer beschädigt hat, habe gezeigt, wie wichtig die Arbeit der sogenannten Lawinenkommission sei. Die Experten, die regelmäßig Schneeprofile auswerten, hätten die Lawinengefahr am Hang über dem Hotel frühzeitig erkannt, so dass der besonders stark betroffene Wellnessbereich rechtzeitig evakuiert werden konnte und niemand zu Schaden kam.

Gefährlicher Schnee mit mehreren Schichten

"Eigentlich", sagt Kienle, erlebe man in Balderschwang derzeit hinsichtlich der Schneemenge "normalen Winter". Das Problem sei die Schneezusammensetzung mit verschiedenen Schichten, unter anderem verursacht durch das zwischenzeitliche Tauwetter, gewesen. Dies zu erkennen war eine Glanzleistung der örtlichen Lawinenkommission.

Bürgermeister fordert, Warnungen ernst zu nehmen

Für Bürgermeister Kienle Grund genug, zu fordern, dass Warnungen der Lawinenkommission in Zukunft noch ernster genommen werden - und ihre Entscheidungen immer respektiert werden müssten, auch wenn diese manchmal unpopulär seien: etwa dann, wenn der Wellnessbereich eines Hotels gesperrt werden müsse in Zeiten, wo draußen auch kein Skibetrieb möglich sei.

Landratsamt zieht positive Bilanz

Das Landratsamt Oberallgäu lobt im Rückblick auf die von starken Schneefällen, Tauwetter und Lawinengefahr geprägten letzten Tage ebenfalls zuallererst die Arbeit der Lawinenkommission. Diese sei „super aufgestellt“ und habe bereits 24 Stunden im Voraus vor einer möglichen Lawine in Balderschwang gewarnt, sagte Sprecher Andreas Kaenders dem BR. Insgesamt habe man die Situation, bei der kein Mensch verletzt wurde, mit allen Beteiligten auch der Feuerwehren, der Bergwacht und der Lawinenkommission sehr gut bewältigt und unter Kontrolle gehabt.

Landrat will besseren Lawinenschutz

Landrat Anton Klotz betonte laut Kaenders auch die Bedeutung eines Schutzwaldes, wie er an dem betreffenden Hang in Balderschwang fehle, für die Lawinenvorsorge. Dies gelte nicht nur für Balderschwang, sondern für den gesamten Allgäuer Alpenraum. Da ein solcher Wald aber Jahrzehnte brauche, bis er wächst, müsse man zunächst auch über andere technische Schutzmaßnahmen vor Lawinen nachdenken, um sich in Zukunft besser auf Wetterereignisse wie in den vergangenen Tagen einzustellen.

Genaue Kosten noch nicht beziffert

Zu Kosten und genauen Schadenshöhen infolge der Einsätze der letzten Tage, an denen auch der Riedbergpass fast zwei Tage lang gesperrt war und mehrere umgestürzte Bäume dort beseitigt werden mussten, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben machen.

Altenheim in Obergünzburg musste von Schnee befreit werden

Auch aus dem Ostallgäu, wo unter anderem das Dach eines Altenheims in Obergünzburg aufwendig mit über 100 Einsatzkräften der Feuerwehr vom sehr schweren Schnee befreit werden musste um eine Evakuierung des Hauses zu verhindern, gibt es noch keine genauen Zahlen. Ebenso im Unterallgäu, wo das Winterwetter neben unter der Schneelast herunterbrechenden Ästen vor allem zu etwas mehr Verkehrsunfällen als sonst geführt habe, sagte die Sprecherin des Landratsamtes in Mindelheim, Eva Büchele, dem BR.

Bilanz-Treffen in der kommenden Woche geplant

Die Bergwacht im Allgäu hat, abgesehen von den Kräften, die in Balderschwang im Einsatz waren, ein eher ruhiges Wochenende hinter sich, sagte Regionalgeschäftsführer Peter Haberstock dem BR. Aufgrund des schlechten Wetters hätten sich weniger Wintersportler als sonst üblich auf die Pisten und Loipen gewagt, von denen ohnehin einige gesperrt waren. Nach dem Lawinenabgang in Balderschwang wollen Bergwacht, Lawinenkommission und weitere Experten in nächste Woche zu einer "Nachbesprechung" zusammenkommen, sagte Balderschwangs Bürgermeister Kienle. Dabei solle analysiert werden, welche Schlüsse für die Zukunft man aus den Geschehnissen der letzten Tage eventuell ziehen müsse. Der genaue Termin für die Nachbesprechung steht noch nicht fest.