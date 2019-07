Law Clinic Augsburg: Jura-Studenten beraten Mieter in Notlagen

Bild

Was tun, wenn der Vermieter Eigenbedarf anmeldet? Oder wenn er die Kaution nicht zurückzahlt? Viele Mieter können sich in solchen Situationen kaum einen Anwalt leisten. In Augsburg kümmern sich Jura-Studenten von der "LawClinic" um bedürftige Mieter.

