Lautlose Gefahr E-Auto: Training für Kinder in Altenstadt

Im Gegensatz zu Autos mit Verbrennungsmotoren sind Elektroautos fast lautlos - und damit eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer. Um radelnde Kinder darauf aufmerksam zu machen, findet am Mittwoch in Altenstadt an der Waldnaab zum ersten Mal ein spezielles Sicherheitstraining statt. Verkehrserzieher der Polizei zeigen Schulkindern, worauf sie bei einem E-Auto besonders achten müssen.

Alle Sinne im Straßenverkehr einsetzen

Die Schüler sollen mit dem Rücken zur Straße stehen und den Arm heben, wenn sie ein heranfahrendes Auto hören. Bei dem leisen E-Mobil könnte das schwierig werden, denn dessen Fahrgeräusch ist kaum hörbar.

Die Viertklässler sollen deshalb im Rahmen ihres "Fahrradführerscheins" lernen, im Straßenverkehr alle Sinne einzusetzen und sich nicht nur auf das Hören zu verlassen, so Tobias Wirth von der Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab.

Elektroautos und E-Scooter - die lautlose Gefahr

Derzeit gibt es im Landkreis zwar nur relativ wenig Elektro- beziehungsweise Hybridfahrzeuge, aber deren Zulassungszahlen würden steigen. Zu den Autos kämen zusätzlich noch die E-Scooter, die ebenfalls lautlos am Straßenverkehr teilnehmen. Deshalb sei es wichtig, das Thema "lautlose" Gefahr in die Jugendverkehrsschule einzubauen, so Wirth.