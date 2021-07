Lautes Stöhnen: Liebestolle Igel lösen Polizeieinsatz aus

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte in der Nacht auf Montag die Donauwörther Polizei: Ein Mann aus Buchdorf (Landkreis Donau-Ries) hatte sich bei der Polizei gemeldet, da er wegen lauten Stöhnens eine angeschossene Wildsau auf der Wiese neben seinem Haus vermutete. Da das Gras jedoch so hoch sei, könne er nicht sehen, warum das Tier so lautstark stöhne, erklärte der Buchdorfer.

Polizisten entdecken liebestolle Igel im hohen Gras

Eine Streifenbesatzung rückte aus, um vor Ort nachzuschauen. Als die Beamten eintrafen, verstummte das Geräusch zunächst, um nur wenig später wieder einzusetzen. Dann löste sich das Rätsel: Es handelte sich nicht wie vermutet um ein verletztes Tier, sondern um den Liebesakt zweier verliebter Igel.

Die liebestollen Igel waren laut Polizei in dem hohen Gras "ziemlich intensiv bei der Sache und verursachten durch lautes Stöhnen das Unbehagen des Mitteilers". Entwarnung also und die Polizeistreife konnte wieder abrücken.