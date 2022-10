Lauterbachs Wiesn-Schelte: "Wo Infizierte sich ins Koma soffen"

Monatelanger Zoff

Holetschek und Lauterbach streiten seit Monaten über die weitere Corona-Strategie. Immer wieder waren aus Bayern Rufe nach einem schärferen Infektionsschutzgesetz gekommen, was den Bundesminister offenbar bis heute ärgert: Mehrfach beklagte der SPD-Politiker, dass ihm aus Süddeutschland öffentlich sehr schwer nachvollziehbare Ratschläge erteilt worden seien. "Zum Teil wurden diese Ratschläge auch mit dem Maßkrug in der Hand vorgetragen und hatten daher eine geringe Glaubwürdigkeit."

Im Sommer forderte der bayerische Minister ein Ende der Impfpflicht für Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen - Lauterbach lehnte ab. Auch als sich Holetschek für eine Überprüfung der Corona-Isolationsregeln aussprach, kam vom Bundesminister kam ein klares Nein. Daraufhin warf der CSU-Politiker seinem SPD-Kollegen vor, sich "mit seiner Basta-Mentalität" einer wichtigen Debatte zu verweigern.

Lauterbachs Unmut übers Oktoberfest

Nach dem Münchner Oktoberfest wiederum war es Lauterbach, der Ratschläge an den Freistaat und die Stadt München richtete: Sie müssten dringend eine Maskenpflicht in Innenräumen prüfen, mahnte der SPD-Politiker. Bayern habe nach der Wiesn eine "besondere Verpflichtung" über schärfere Maßnahmen nachzudenken. Eine Wiesn ohne Testpflicht sei eine "schlechte Idee" gewesen. Mit Blick auf Probleme in den Münchner Kliniken sprach Lauterbach von einer "selbstgemachten Katastrophe".

Die Staatsregierung lehnt eine Verschärfung der Corona-Regeln derzeit ab. Am Dienstag beschloss das Kabinett, die aktuell gültige Corona-Verordnung unverändert bis bis 9. Dezember zu verlängern. Auch auf dem CSU-Parteitag stellte Ministerpräsident Söder noch einmal klar, dass er aktuell keine Anlass sehe, eine Maskenpflicht in Innenräumen anzuordnen. Nach der Wiesn waren die Corona-Zahlen in München und Bayern zwar deutlich gestiegen, gehen aber längere Zeit wieder stark zurück.

Söder: Corona hat sich verändert

Zugleich verteidigte Söder die Entscheidung, wieder Volksfeste stattfinden zu lassen. Bayern habe bewusst wieder "Lebensfreude auf den Weg gebracht". Der CSU-Politiker betonte: "Und ja: Es war auch richtig, das Oktoberfest wieder abzuhalten. Es war ein wichtiges Signal für die Menschen in unserem Land."

Corona habe sich in den vergangenen Monaten verändert, Omikron sei nicht Delta. "Wir stehen an einer neuen Schwelle bei Corona – wir sind auf dem Weg von der Pandemie zur Endemie."

Bayern lehnt Cannabis-Freigabe ab – Grünen-Kritik an Söder

Ein weiterer Streitpunkt zwischen München und Berlin ist die geplante Legalisierung von Cannabis. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch, dass Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden sollen. Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm "Genusscannabis" sollen straffrei, privater Eigenanbau in begrenztem Umfang erlaubt und ein Verkauf an Erwachsene in "lizenzierten Fachgeschäften" und möglicherweise auch Apotheken möglich werden. Die Staatsregierung lehnt die Pläne strikt ab. Söder betonte in Augsburg: "Ich will keine Drogen in Bayern.

Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige bayerische Grünen-Chef Dieter Janecek kritisierte Söders Aussage zu Corona und Kiffen als "dümmsten Satz des Jahres 2022" und stellte er die Frage: "Wie viele Menschen sind in Deutschland in den letzten 50 Jahren am Kiffen gestorben?"