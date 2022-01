Lauter Knall und 500.000 Euro Schaden bei Brand in Oberbayern

Der Brand brach am späten Samstagabend in einem Wohn- und Geschäftshaus im oberbayerischen Markt Schwaben aus. Die Einsatzkräfte waren gegen 23.15 Uhr wegen des Feuers in dem zweistöckigen Gebäude am Marktplatz alarmiert worden.

Feuerwehr konnte Bewohner schnell retten

Die Helfer konnten die Bewohner aus dem Ober- und dem Dachgeschoss unverletzt in Sicherheit bringen. Eine Rückkehr in das Haus war in der Nacht nicht mehr möglich, die Betroffenen mussten bei Bekannten oder Verwandten unterkommen.

Löscharbeiten bis in die Morgenstunden

Mehrere Feuerwehren aus Markt Schwaben und umliegenden Gemeinden waren bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen.

Brandfahnder der Kripo Erding ermitteln

Den Schaden schätzt die Polizei auf 500.000 Euro. Im Erdgeschoss befinden sich mehrere Geschäfte, darunter eine Filiale der Post und ein Supermarkt. Nach Angaben eines Polizeisprechers haben Zeugen einen lauten Knall aus dem Bereich der Postfiliale gehört und anschließend das Feuer bemerkt. Die Brandursache ist aber noch unklar. Die Kriminalpolizei Erding hat hierzu noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.