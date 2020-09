20.09.2020, 09:45 Uhr

Lauter Knall löst Großeinsatz der Polizei in Nürnberg aus

Ein Lauter Knall in einem Mehrfamilienhaus am Rande der Nürnberger Innenstadt hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Eine Schussabgabe wurde vermutet. Nach zwei Stunden konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.