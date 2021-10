Laut Ermittlungen: Mann wollte Polizist überfahren

Eine Polizeistreife soll einen 37-Jährigen im vergangenen Dezember in Hilpoltstein wegen eines Fahrfehlers angehalten haben. Zunächst habe er sich in seinem Auto versteckt, ehe er abrupt zurücksetzte, heißt es von der Polizei. Ein Polizist habe ausweichen müssen, um nicht vom Auto des 37-Jährigen erfasst zu werden, so die Staatsanwaltschaft.

Polizist muss nach Verfolgungsjagd zur Seite springen

Anschließend sei es zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Als der Polizist vor seinem quer abgestellten Streifenwagen stand, um den Mann zum Anhalten zu zwingen, habe der 37-Jährige direkt auf den Beamten zugefahren. Nur durch einen Sprung zur Seite habe er sich in Sicherheit bringen können, so der Vorwurf. Zunächst gelang dem Autofahrer die Flucht, erst Stunden später konnte er festgenommen werden.

Mann soll unter Drogeneinfluss gestanden haben

Den Ermittlern zufolge stand der Mann unter Drogeneinfluss. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Totschlag vor. Ab dem heutigen Mittwoch muss er sich vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll Ende Oktober verkündet werden.