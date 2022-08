Laurenzi-Messe: Polizei nimmt Jungen Spielzeugpistole ab

Am Eröffnungstag der Laurenzi-Messe in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) ist ein 14-Jähriger mit einer täuschend echten Spielzeugpistole auf dem Festgelände unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife sah, wie der Jugendliche damit herumhantierte und nahm ihm das Spielzeug ab.

Junge hatte Pistole an der Schießbude gewonnen

Der Junge erklärte den Beamten, dass er die Spielzeugpistole an einer Schießbude gewonnen habe – "aufgrund seiner guten Zielfertigkeit", so die Polizei in ihrer Meldung. Das Budenpersonal hatte den 14-Jährigen zwar darauf hingewiesen, die Waffe erst zu Hause auszupacken und nicht auf dem Festgelände - doch diesen Hinweis hatte "der stolze Gewinner offenbar überhört".

Spielzeugwaffe vorläufig konfisziert

Laut Polizeiangaben wurde der Besitzer der Schießbude gebeten, die täuschend echte Spielzeugpistole aus seinem Gewinnsortiment zu nehmen. Die Beamten stellten die "Waffe" des 14-Jährigen vorerst sicher: "Seine ehrlich gewonnene Spielzeugpistole kann der junge Meisterschütze zusammen mit einer erziehungsberechtigten Person wieder bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld abholen", schließt die Polizeimeldung.