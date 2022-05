Tag der Arbeit: Endlich wieder raus auf die Straße

Die Nacht von Samstag auf Sonntag war kurz. Nur wenige Stunden Schlaf für Laura Weghorn. Die 24-jährige Nürnbergerin rührt noch etwas verschlafen in ihrer Tasse Tee. Der 1. Mai ist ein wichtiger Tag für die ausgebildete Industriemechanikerin. Trotzdem hat sie bis spät nachts eine Strandbar auf dem Nürnberger Kornmarkt mit aufgebaut, denn am "Tag der Arbeit" soll auch zusammen gefeiert, nicht nur gekämpft werden. In wenigen Stunden darf Laura Weghorn auf der Bühne ihre erste große Rede halten vor tausenden Menschen. Die Nürnbergerin engagiert sich seit vier Jahren im Jugendverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes Mittelfranken, ist zudem Betriebsrätin.

Auf die Straße für Arbeitnehmer

Normalerweise repariert Laura Weghorn größere Maschinen bei MAN in Nürnberg. Am 1. Mai geht sie auf die Straße für Arbeitnehmerrechte. Auf dem Nürnberger Aufsessplatz sammeln sich die verschiedenen, gewerkschaftlich organisierten Gruppen. Laura Weghorn kennt viele von ihnen. Es ist ein bisschen wie ein überdimensionales Klassentreffen. Manche haben sich seit Beginn der Corona Pandemie nicht mehr persönlich getroffen. Der Arbeitskampf bringt sie wieder zusammen.

"Ich freue mich so, endlich wieder gemeinsam raus auf die Straße und versuchen, etwas zu verändern." Laura, Weghorn, DGB Jugend Mittelfranken

Gemeinsam stark

Etwas verändern wollen, gemeinsam stark sein, Zukunft mit gestalten, gerade in bruchhaften Zeiten, das reize sie, sagt Laura Weghorn. Außerdem mache ihr der Einsatz für andere einfach Spaß, es sei eine tolle Gemeinschaft. Sie sei über den Ortsjugendausschuss in die Gewerkschaftsarbeit reingerutscht. Sie könne sich auch vorstellen, das Ganze vielleicht irgendwann einmal hauptberuflich zu machen.

Bekannte Parolen

Etwa zwei Kilometer schlängelt sich die Kundgebung zum 1. Mai durch die Nürnberger Südstadt. Laura Weghorn ist eingereiht zwischen mehreren Kolleginnen. Gemeinsam halten sie ein Banner hoch, laufen Richtung Bahnhof und skandieren bekannte Parolen: "Hoch die internationale Solidarität", in Anlehnung an die sozialistische Arbeiterbewegung. Laura Weghorn fühlt sich wohl unter Gleichgesinnten, gleichzeitig wächst ihre Nervosität. Nur noch wenige Minuten, dann hat der Tross den Kornmarkt erreicht und Lauras Rede steht an.

"Es ist schon krass, so eine große Bühne, aber es wird schon alles passen." Laura Weghorn, DGB Jugend Mittelfranken

Rede vor mehreren Tausend

Am Kornmarkt warten bereits mehrere Tausend Menschen. Der Platz ist rappelvoll. Zwischen Würstchenbunden und Kletterwand überfliegt Laura Weghorn noch einmal kurz ihre Rede. Jetzt gibt’s kein Zurück mehr. Nach Nürnbergs Oberbürgermeister und dem Pfarrer ist endlich Laura dran. Selbstsicher und dem Anlass entsprechend in roter Jacke gekleidet meistert sie ihre Rede vor gespanntem Publikum.

Pandemische Herausforderungen für Azubis, Chancen auf dem Wohnungsmarkt, Lieferkettenprobleme - Laura packt thematisch viel rein in ihre sechs Minuten und bringt alles gut über die Bühne. Sichtlich erleichtert steckt sie ihr Manuskript zurück in den Rucksack. Jetzt endlich ein eiskaltes Getränk an der Cocktailbar. Das hat sie sich mehr als verdient und die Bar hat sie ja sogar selbst mit aufgebaut.