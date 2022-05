Neue Expertin für Expertokratie an der Uni Würzburg

Klimakrise, Pegida, Corona-Pandemie: Vor allem in den vergangenen Jahren waren Expertinnen und Experten der Demokratie in Deutschland präsent. In Talkshows oder in Tageszeitungen sollten sie Fakten präsentieren. Die Herausforderung dabei: Einen Mittelweg finden zwischen absolutem Vertrauen in Expertinnen und Experten und der Ablehnung von deren Wissen - und das Ganze im Rahmen demokratischer Strukturen. Die wissenschaftliche Erforschung dieses Gebiets heißt Expertokratie.

Laura Münkler an der Uni Würzburg

Eine Expertokratie-Expertin hat jetzt eine Professur an der Uni Würzburg. Laura Münkler ist seit dem Sommersemester 2022 Inhaberin des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. "Expertokratie. Zwischen Herrschaft kraft Wissens und politischem Dezisionismus" – so lautet der Titel ihrer Habilitationsschrift. Sie ist der Frage nachgegangen, unter welchen Voraussetzungen wir gute Entscheidungen treffen können.

Welche Rolle haben Experten?

Zur Rolle von Expertinnen und Experten in den vergangenen zwei Jahren habe Münkler ein "ambivalentes Verhältnis", wie sie selbst sagt. Auf der einen Seite sei eine fundierte Wissensgrundlage Voraussetzung für Rechtseingriffe, wie beispielsweise Kontaktbeschränkungen oder eine Impfpflicht. Auf der anderen Seite könne Wissen keine Bindungswirkung erzeugen und müsse immer im aktuellen Zusammenhang bewertet werden.

Beratungsgremien können diese Rolle übernehmen – im Prinzip. Aber wie müssen sie zusammengesetzt sein? Wie sieht die Anbindung an die Politik aus? Wessen Stimme bekommt wie viel Gewicht, wenn Epidemiologen, Psychologinnen, Virologen und Wirtschaftswissenschaftlerinnen ihre Meinungen äußern? Und überhaupt: "Muss dieses Wissen zwingend umgesetzt werden?" Es sind Fragen wie diese, mit denen sich Laura Münkler beschäftigt – immer aus der Sicht der Rechtswissenschaft. Dabei ist eines für Münkler klar: "In Demokratien müssen wir selbst die Entscheidungen treffen; Expertinnen und Experten können uns das nicht abnehmen."

Zum Video: "Die Macht der Experten"

Demokratie wichtig für tragfähige Entscheidungen

Auch wenn sie zugesteht, dass so ein Prinzip problematisch sein könnte, beispielsweise mit Blick auf den Klimawandel, dessen Folgen erst für spätere Generationen deutlich spürbar sein werden, der aber jetzt Handeln erforderlich macht. Trotzdem glaubt Laura Münkler: "Demokratie bringt uns am besten durch den Diskurs zu tragfähigen Entscheidungen."

Corona und die Meinung von Experten

Weil im Kampf gegen Corona das Wissen von Expertinnen und Experten vielfach zur Richtschnur gravierender politischer Entscheidungen wurde, war die Juristin mit einem Mal gefragte Interviewpartnerin und Diskussionsteilnehmerin – so auch beim 12. Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie mit Frank-Walter Steinmeier, das unter dem Motto stand: "Was kann der Staat? Lektionen aus der Pandemie".