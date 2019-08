Lauingen will 500 Jahre alten Vertrag mit der Kirche lösen

Wegen eines Vertrags aus dem Jahr 1531 zahlt die Stadt Lauingen seit Jahrhunderten für Renovierungsarbeiten am Martinsmünster. Jetzt will die hochverschuldete Stadt den Vertrag anwaltlich prüfen lassen, um Wege zu finden, aus dieser Verpflichtung herauszukommen.

350.000 Euro für Dachsanierung am Martinsmünster

Aktuell steht die Sanierung des Turmdachs des Martinsmünsters an. Sie würde mit etwa 350.000 Euro zu Buche schlagen. Doch die Stadt hat hohe Schulden und will an einem Programm des Freistaats Bayern teilnehmen, das ihr einen Schuldenschnitt ermöglichen würde. Dafür spart die Stadt bei den Ausgaben für Vereine und andere Leistungen. Weil viele das für ungerecht halten, will Bürgermeisterin Katja Müller versuchen, aus dem jahrhundertealten Vertrag mit der Kirche herauszukommen.