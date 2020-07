Lauge im Bier bei Franken Bräu: Ermittlungen ohne Ergebnis

Nachdem in zwei Bierflaschen Rückstände einer Natronlauge gefunden wurden, hatte die Brauerei Franken Bräu in Mitwitz (Lkr. Kronach) 60.000 Flaschen zurückgerufen. Zeitgleich erstattete der Geschäftsführer Rainer Mohr Anzeige gegen Unbekannt. Jetzt gehen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Coburg dem Ende entgegen.

Lauge aus den Bierflaschen kann nicht zugeordnet werden

Johannes Tränkle, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Coburg, sagte dem Bayerischen Rundfunk, die in den Bierflaschen gefundene Lauge hätte der Brauerei nicht zugeordnet werden können. Zudem hätten die Ermittler auch keine Anhaltspunkte für eine Manipulation der Bierflaschen gefunden. Man wisse schlichtweg nicht, wie die Rückstände in die Flaschen gekommen seien und woher diese stammten, so Tränkle.

Keine Übereinstimmung mit der Reinigungslauge bei Franken Bräu

Zuvor hatte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die Flascheninhalte und die Brauerei unter die Lupe genommen und die Ergebnisse den Ermittlern zur Verfügung gestellt. In einem Gutachten hieß es, die Flüssigkeit in der in Hof abgegebenen Flasche habe zu etwa 86 Prozent aus Waschmaschinenlauge und nur zu etwa 14 Prozent aus Bier bestanden. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft im Gespräch mit dem BR sagt, habe eine chemische Untersuchung keine Übereinstimmung zwischen den Laugerückständen in den Flaschen und der in der Brauerei verwendeten Reinigungslauge ergeben.

Geschäftsführer vermutet Manipulation der Bierflaschen

Im August und September des vergangenen Jahres hatte die Brauerei insgesamt rund 60.000 Flaschen zurücknehmen müssen, weil im Landratsamt Forchheim und in der Stadt Hof je eine Bierflasche mit Rückständen einer Lauge abgegeben worden war. Durch die zwei Rückrufaktionen sei dem Unternehmen eigenen Angaben zufolge ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Der Geschäftsführer der Brauerei hatte eine gezielte Manipulation vermutet und Anzeige erstattet.

Unbekannte brechen in Brauerei Franken Bräu ein

Grund für die Vermutung: Wenige Monate zuvor war in die Brauerei eingebrochen worden. Unbekannte hatten Verschraubungen der Enthärtungsanlage aufgedreht, so dass Wasser auslief. Auch auf dem Kronacher Freischießen, dem mit rund 300.000 Besuchern größten Volksfest im Frankenwald, habe es bewusste Manipulation an seinen Ständen gegeben, sagte Geschäftsführer Mohr dem BR: Unter anderem seien die Kohlensäurezufuhr für die Zapfhähne abgedreht und Stecker für die Kühlung gezogen worden.