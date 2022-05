Laufsteg der Rindviecher: Letzte Versteigerung in Allgäuhalle

Robert Hindelang war am längsten in der Allgäuhalle tätig, 37 Jahre lang. Der Betzigauer ist mit etwas Wehmut zur letzten Tierversteigerung vor Ort gefahren, räumt er ein. „Es war eine schöne Zeit. Aber die bleibt eben nicht stehen. Wir müssen nach vorn schauen.“ Die Lage der Allgäuhalle, mitten in der Stadt, war zunehmend zum Problem, die Anfahrt für die Landwirte immer komplizierter geworden. Auch die Kosten spielten eine Rolle bei der Entscheidung, die Tierauktionen zu verlegen.

Kör-Kommission bewertet die Qualität der Tiere

Aber noch ein Mal hat sich diese illustre Publikums-Mischung in der Allgäuhalle ein Stelldichein gegeben: Ganz junge, junge und erwachsene Rindviecher, Kulturschaffende und Politiker. Wie auf einem Laufsteg werden junge Stiere von ihren Besitzern auf einem schmalen Teerweg vor der Halle hin- und hergeführt. Drei Herren schauen genau hin, machen Fotos und besprechen sich. Bei ihnen handelt es sich um die sogenannte Kör-Kommission. Denn jedes Tier muss vor seinem Verkauf gekört werden: Der künftige Zuchtstier muss also eine qualitative Einordnung über sich ergehen lassen. Dabei achten die Männer der Kommission unter anderem auf den Körperbau, die Knochen und beobachten, dass die Tiere einen normalen Schritt haben, es keine Anomalien bei der Bewegung gibt.

Kühe werden vor Verkauf herausgeputzt

Während „Allgäus next Topstiere“ weiter Pose laufen, werden die Damen im stallähnlichen Anbau erst noch hübsch gemacht. Die Kuhwaschanlage ist gut besucht. Die Tiere werden gewaschen und fein herausgeputzt für den anstehenden Verkauf. Auch der Vorsitzende der Allgäuer Herdebuchgesellschaft Norbert Meggle ist etwas wehmütig: „Man ist mit der Halle aufgewachsen, hat die ganze Entwicklung mitgemacht.“

Tierzuchthalle wurde von Nazis missbraucht

Im Jahr 1928 war die Allgäuhalle als Tierzuchthalle für die Landwirte eingeweiht worden. Dann wurde das Gebäude von den Nazis als Außenstelle des KZ Dachau missbraucht. Dort wohnten Zwangsarbeiter, danach Kriegsflüchtlinge. In den 50er Jahren wurde es in „Allgäuhalle“ umbenannt. Bis die große BigBox Allgäu nebenan gebaut war, fungierte sie eben auch als Stadthalle mit Veranstaltungen. Was dennoch blieb, waren die regelmäßigen Tierversteigerungen der Allgäuer Herdebuchgesellschaft. Diese werden nun in einem Neubau in Unterthingau im Ostallgäu stattfinden.

Zukunft der Allgäuhalle noch ungewiss

Was es mit der Allgäuhalle weitergehen wird, dazu hält sich Kemptens Bürgermeister Klaus Knoll noch bedeckt: „Es gibt viele Ideen, dass man hier Kultur und Sport unter einen Hut bekommt.“ In jedem Fall solle die weitere Nutzung nachhaltig sein.

Zur letzten Auktion haben 118 Tiere den Besitzer gewechselt. Sie werden in der Zucht weiterleben. Und die Erinnerungen an die Versteigerungen in der Allgäuhalle auch.