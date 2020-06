Laufener Landweizen - Comeback eines Urkorns

Getreide kann bis zwei Meter hoch wachsen

Christian Spitz bahnt sich einen Weg durch die eineinhalb Meter hohen Weizenhalme. Seit sechs Jahren baut der Biolandwirt auf seinem Hof bei Laufen im Berchtesgadener Land die regionale Weizensorte an. Das Getreide kann bis zu zwei Meter hochwachsen und ist damit ein echter Hingucker. Der Grannenweizen mit den langen Borsten ist in die Grenzregion zwischen Salzburg und dem Rupertiwinkel im Berchtesgadener Land zurückgekehrt. Gerüchten zufolge wurde der Urweizen bereits im 16. Jahrhundert angebaut, taucht aber in historischen Aufzeichnungen erst ab 1976 auf.