Lauf an der Pegnitz für einen Tag Bayerns Radlhauptstadt

Bei der Einfahrt in die Stadt feierten 2.500 Zuschauer die 1.100 Radler der BR-Radltour, die eine Etappe von 80 Kilometern hinter sich gebracht hatten.

Erster Stau in der Geschichte

Das Feld war um halb zehn in Hollfeld gestartet, was zum vielleicht ersten Stau in der Geschichte des kleinsten Tourortes in diesem Jahr geführt hat. Selbst um diese Uhrzeit standen schon viele Menschen am Straßenrand und feierten die Hobbysportler, die auf der Strecke zur Wasserpause in Behringersmühle schon einige Steigungen hinter sich bringen mussten.

100 freiwillige Helfer

100 freiwillige Helfer sorgten im Freibad von Betzenstein für eine tolle Atmosphäre. Der mitradelnde evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ließ sich einen Sprung ins Wasser während der Mittagspause nicht nehmen. In Betzenstein kam als weiterer prominenter Radler der bayerische Innenminister Joachim Herrmann dazu.

Am Mittwoch verlässt BR-Radltour Franken

Alle Beteiligten genossen dann den sensationellen Empfang in Lauf an der Pegnitz. Zu Sambaklängen kamen die Radler ins Ziel auf dem Marktplatz. Am Mittwoch verlässt die BR-Radltour Franken. Von Lauf geht es nach Schwandorf in der Oberpfalz. Zwischenstationen auf den 78 Kilometern sind Weigendorf für die Waser- und Amberg für die Mittagspause.