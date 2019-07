Lauf an der Pegnitz freut sich auf BR-Radltour

Den 1.100 Radlerinnen und Radlern steht eine 80 Kilometer lange Etappe bevor. Von Hollfeld in Oberfranken fahren sie nach Lauf an der Pegnitz in Mittelfranken. Die Mittagspause verbringen sie noch in Oberfranken: In Betzenstein (Lkr. Bayreuth) dürfen sie einen erfrischenden Sprung ins Freibad wagen.

Lauf schon zum fünften Mal Gastgeber

Gegen 16.20 Uhr ist der Zieleinlauf geplant. Laufs Bürgermeister Benedikt Bisping (Grüne) freut sich, dass seine Stadt in 30 Jahren BR-Radltour schon zum fünften Mal Gastgeber sein darf. „Wir bekommen den fünften Stern in Folge“, so Bisping. Er spricht von einer „großen Freude“, die Radlerinnen und Radler aus ganz Bayern wieder begrüßen zu dürfen.

Ins Goldene Buch eingetragen

Auch Hollfeld (Lkr. Bayreuth) bereitete den 1.100 Radlerinnen und Radlern am Montagabend einen herzlichen Empfang. Jeder und jede wurde beklatscht und von den Menschen am Straßenrand bejubelt. Auf Einladung der Hollfelder Bürgermeisterin Karin Barwisch trugen sich die Teammitglieder der BR-Radltour ins Goldene Buch der Stadt ein.

Zweite Etappe von Bad Staffelstein nach Hollfeld

Am Montagmorgen war der Tross der BR-Radltour von Bad Staffelstein aus nach Hollfeld gestartet. 73 Kilometer lang war die Etappe, die bei bestem Radlwetter, nämlich leichtem Nieselregen, zurückgelegt wurde. In Weismain (Lkr. Lichtenfels) versorgten 200 freiwillige Helfer die Sportler mit Pizza, Nudelpfanne und fränkischen Bratwürsten.