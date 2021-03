Laues Lüftchen: Windkraftausbau gerät weiter ins Stocken

"In Schwaben sind letztes Jahr keine neuen Windanlagen entstanden", sagt Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu. Als Windkümmerer soll er den Ausbau wieder voranbringen. Denn im Freistaat gingen 2020 gerade einmal acht Windräder neu ans Netz. Um die gesteckten Klimaziele einzuhalten, müssten es jährlich aber 140 sein.

10-H-Regelung bremst Windkraft

Hauptgrund für die Flaute ist die 10-H-Regelung. Bedeutet: Ein Windrad in Bayern soll einen Mindestabstand vom Zehnfachen seiner Höhe zur Wohnbebauung einhalten. Wenn ein Windrad näher errichtet werden soll, muss eine Gemeinde einen speziellen Bebauungsplan aufstellen und die Menschen vor Ort miteinbeziehen. So wie es in Kellmünz im Landkreis Neu-Ulm vor einigen Jahren geschehen ist.

Bürgermeister Michael Obst holte sich 2018 die Rückendeckung durch einen Bürgerentscheid. Er möchte in einem Waldstück mehrere Windräder errichten lassen. Doch nur in seiner Gemeinde waren die Wähler von den Plänen begeistert, im benachbarten Altenstadt lehnten die Menschen das Projekt mehrheitlich ab. Deshalb hatten auch die Bayerischen Staatsforsten als Eigentümer der Fläche lange Vorbehalte. "Sie sehen es glücklicherweise inzwischen anders", sagt Obst. Trotzdem ist ein Bau der Windräder keineswegs sicher.

Artenschutz stoppt viele Windkraft-Projekte

Denn ein Problem für die Windkraft sind auch die aufwendigen Planungen. Oft müssten Investoren hunderttausend Euro für Gutachten ausgeben, nur um dann festzustellen, dass sich der Standort nicht eigne, sagt Sambale. Gerade der Artenschutz stoppt viele Projekte, weil Greifvögel wie der Rotmilan oder der Mäusebussard durch die Windräder im Flug getötet werden können. Firmen entwickeln aber Kamerasysteme, die bedrohte Arten an ihrem Flugverhalten und Aussehen erkennen sollen. Die Windanlagen schalten dann automatisch ab.

Doch am Himmel in Kellmünz ist noch Größeres zu entdecken. "Der kommt vom Fliegerhorst in Laupheim", sagt Bürgermeister Obst und deutet auf einen Helikopter der Bundeswehr. Die geplante Windkraftfläche grenzt an eine Tiefflugschneise. Hier sinken im Winter die Hubschrauber ab, um ihre Rotoren aufzutauen. Lässt sich die Schneise nicht verlegen, könne das ein K.o.-Kriterium für die Anlagen sein, betont Obst, der sich selbst nicht als Fan der Windkraft bezeichnen würde.

Windkraft als "kleineres Übel"

"Die Frage ist immer, was ist die Alternative, so Obst. "Wenn Gundremmingen vom Netz geht, wollen wir dann Atomstrom aus Tschechien?" Er hält Windräder für das kleinere Übel, das sich in zwanzig Jahren auch wieder zurückbauen lasse, sollten bis dahin bessere Technologien auf dem Markt sein. Noch ist es ein langer Weg, bis die Windräder, sollten sie denn überhaupt kommen, in Kellmünz stehen, sagt der Bürgermeister. "In den nächsten vier Jahren rechne ich nicht damit."