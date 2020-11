Laternenfenster statt St. Martins-Umzug

Viele Kinder fiebern mit den Eltern auf den 11.November hin. Dieses Jahr, im Lockdown light, gibt es aber leider keine St. Martins-Umzüge. Das schöne Bild der leuchtenden Umzüge wird fehlen, aber es gibt andere Möglichkeiten, Licht im dunklen November in unsere Leben zu bringen. Zum Beispiel sogenannte Laternenfenster.

Grundidee von St. Martin: Teilen ist wichtig

Auf die Idee ist Beatrice Amberg vom Verein "Schongau belebt" gekommen. Für sie ist bei der Aktion der Gedanke des Teilens sehr wichtig. "Sankt Martin ist ja teilen, ist ja miteinander Geben und Nehmen. Es kann nicht stattfinden, aber es kann auf diesem anderen Weg stattfinden. Ich stell hier ein Licht raus und Du kannst sehen, ich gebe Dir was von mir – ein Licht."

Ein ganzer Ort will Licht schenken

Einwohner und Geschäftsleute nehmen mit verschiedenen Lichtern an der Aktion teil – von einer vorgezogenen Beleuchtung mit einem Weihnachtsstern über eine kleine Tischlampe oder auch Nachttischlampe, die ins Fenster gestellt wird, bis zu einer Laterne ist vielerlei geplant. Die Stadtbücherei macht auch mit. In der Kinderbuchabteilung soll im rechten Fenster eine große Laterne stehen, der Sicherheit zuliebe mit elektrischem Licht.

Auch die zweite Bürgermeisterin von Schongau Daniela Puzzovio ist mit Freude dabei. In den großen Fenstern des Rathauses stehen Lichter und im Erker der Bürgermeisterin schimmert eine Kerze durchs Fenster.

Zehn Tage Laternenfenster in Langenbach

In Langenbach im Landkreis Freising gibt es ebenfalls Lichter in den Straßen: Von Freitag bis zum 15. November läuft dort die Aktion "Laternen-Fenster". Die Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Fenster mit Laternen zu schmücken, die mit Lichterketten oder LED-Lampen erleuchtet werden. Eltern können mit ihren Kindern dann am Spätnachmittag oder abends durch die Straßen spazieren und dabei auch ihre eigenen Laternen mittragen, so die Idee der Initiatorinnen. Damit würde man ganz im Sinne von Sankt Martin ein Licht teilen und zeigen, "dass wir trotz Abstand und Kontaktbeschränkungen zusammen durch die schwierige Zeit gehen".

Wörthsee: Laternen-Umzug im eigenen Garten

Die Gemeinde Wörthsee im Landkreis Starnberg will auch einen Ausgleich schaffen. Die Idee dort: Eltern sollen mit den Kindern ums eigene Haus ziehen oder Laternen auf Gehwege und in Fenster stellen. Kulturreferentin Juliane Seeliger von Gemmingen ist überzeugt: "Mit den Lichtern könne trotz Abstand ein Gemeinschaftsgefühl aufkommen."

Laternen statt Martinifest in Grassau

Und auch in der Chiemgauer Gemeinde Grassau wird es eine Alternative zum Martinsumzug geben. Weil Kindergärten wegen Corona ihre Umzüge abgesagt haben, plant der Verein "Aktives Grassau" die Aktion "Grassau leuchtet". Am 11. November gegen 17 Uhr sollen die Grassauer Bürger Laternen vor die Häuser und in die Gärten stellen. Auch im Zentrum der Gemeinde werden vor den Geschäften Laternen aufgestellt. Der Verein bittet darum, dass kein offenes Feuer brennt und der Brandschutz überall beachtet wird.