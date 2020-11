Laternenfenster statt Martinsumzug in Gunzenhausen

Im evangelischen Kindergarten im Gunzenhäuser Ortsteil Wald laufen die letzten Vorbereitungen für den diesjährigen Martinstag. Konzentriert sitzen Sara und Alois aus der Igel-Gruppe am Basteltisch. Die Kinder haben die wichtigsten Sachen schon bereit gelegt: Schere, Tesafilm und Papier. Vorsichtig schneiden sie entlang einer weißen Kreidelinie schwarzes Tonpapier aus.

Fensterschmuck statt Umzug

Daraus werden Laternen gebastelt, erzählt die Kindergarten-Leiterin Anna-Maria Manske. Doch statt mit ihnen rauszugehen und durch den Ort zu ziehen, werden die Werke der Kinder an die Fenster der Einrichtung gehängt. "Laternenfenster" heißt die Idee, die sich über soziale Medien verbreitet hat und nun auch in Wald Fuß gefasst hat.

Gesamter Ort soll leuchten

Da ein gemeinsamer Umzug nicht stattfinden kann, will der Kindergarten den gesamten Ort in ein Lichtermeer verwandeln. Nadine Ley ist im Elternbeirat und hat kräftig Werbung für die Aktion gemacht. "Wir haben mit vielen persönlich gesprochen und das Ganze erklärt. Also, dass die Fenster mit Lichtern oder mit einer Laterne geschmückt werden. Da bleibt jedem die eigene Fantasie überlassen", erzählt sie.

Traditionen bewahren

Jede Familie hat so die Möglichkeit für sich selbst einen kleinen Martinsumzug durch den Ort zu machen und dekorierte Fenster zu bestaunen. Denn es sei wichtig, an Traditionen festzuhalten, sagt Nadine Ley. In den Kinderköpfen gebe es einen Jahresablauf. Angefangen im Frühjahr mit dem Fasching, dann der Sommer, in dem ein Pool aufgebaut werde, und jetzt stehe eben der Laternenumzug an.

"Den Martinstag wollen wir nicht ausfallen lassen. Wir wollen für die Kinder wie auch für uns als Erwachsene etwas veranstalten, das uns glücklich macht." Nadine Ley

Sara und Alois sind mit ihren Laternen schon fast fertig. Fehlt noch der letzte Schritt, bei dem die bunten Schnipsel aufgeklebt werden. Und dann können sie auch schon auf die Fensterscheibe geklebt werden und heute Abend für alle Familien leuchten, die durch den Ort laufen und trotz aller Corona-Maßnahmen St. Martin feiern.