Lastwagenkontrolle: 26 Tage Fahrt ohne längere Pause

Das zweite Mal innerhalb weniger Tage hat die Polizei auf der A9 in Oberfranken einen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen, der deutlich gegen die vorgeschriebenen Ruhezeiten verstoßen hat.

Lastwagenfahrer sitzt 26 von 28 Tagen hinter dem Steuer

Wie die Verkehrspolizei in Bayreuth mitteilt, kontrollierten die Beamten am Dienstag einen spanischen Kühllastwagen auf dem Rastplatz Sophienberg im Landkreis Bayreuth. Eine Auswertung des Fahrtenschreibers ergab, dass der 41 Jahre alte Fahrer im vergangenen Monat 26 von 28 Tagen hinter dem Steuer seines Lastwagens verbracht hatte.

Nach sechs Tagen muss 45 Stunden pausiert werden

Die Sozialvorschriften für den Straßenverkehr sehen vor, dass nach sechs Tagen Dienst eine Pause von 45 Stunden gemacht werden muss. Die sogenannte Wochenruhezeit könne verkürzt werden, müsse innerhalb von drei Wochen aber nachgeholt werden, so die Polizei auf Nachfrage des BR. Immerhin die Tagesruhezeiten habe der Fahrer eingehalten. Die Weiterfahrt wurde dennoch unterbunden und gegen den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 750 Euro verhängt. Auch auf das Unternehmen wartet nun eine Anzeige.

Fahrer verbringt fünf Monate in der Kabine

Erst am Montag kontrollierten Beamte einen Lastwagen auf der A9 bei Berg im Landkreis Hof. Eine Auswertung des Fahrtenschreibers dort ergab, dass der 48 Jahre alte Fahrer in den vergangenen fünf Monaten lediglich vier Tage außerhalb seiner Fahrerkabine verbracht hatte. Die Vorschriften für Fahrtpersonal sehen vor, dass Ruhezeiten zuhause oder ersatzweise in einem Hotel verbracht werden müssen. Gegen den Mann und seinen litauischen Arbeitgeber wird nun ermittelt.

Polizei: Lenkzeiten häufig von osteuropäischen Fahrern überschritten

Die Autobahnpolizei in Bayreuth spricht auf Nachfrage des BR von einer zufälligen Häufung. Derartige Verstöße kämen nicht häufiger vor als früher. Auffällig sei allerdings, dass es sich bei Lenkzeitverstößen häufig um Fahrer aus Osteuropa handle. Verantwortlich dafür seien selten die Fahrer, sondern meist die Disponenten in den Heimatländern.