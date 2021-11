Lastwagenfahrer schmuggelt 32 Pistolen in der Fahrerkabine

Weil er die Fahrerkabine seines Lkw in eine illegale Waffenkammer verwandelt hat, ist am Regensburger Amtsgericht ein 41 Jahre alter Kraftfahrer zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der Mann wollte in seinem Lkw mehr als 30 Pistolen in die Niederlande schmuggeln, bei einer Kontrolle auf der Autobahn in der Nähe von Straubing ging er dabei Beamten des Zollamtes Furth im Wald ins Netz.

Der Zugriff erfolgte bereits im November 2020. Jetzt hat das Hauptzollamt Regensburg den Fall öffentlich gemacht.

Waffen hinter der Innenverkleidung

Die Waffen hatte der Mann hinter der Rückwandverkleidung in seiner Fahrerkabine versteckt. Der Fahrer des Kühltransporters aus Südosteuropa hatte den Beamten gegenüber angegeben, er würde gefrorenen Fisch in die Niederlande transportieren. Bei der Kontrolle entdeckten die Zöllner dann zunächst drei in Stoff eingewickelte Waffen. Auf Nachfrage gab der Fahrer dann zu, dass er insgesamt 32 Pistolen im Fahrerhaus deponiert hatte.

Um an das Versteck zu gelangen, mussten die Beamten Teile der Standheizung demontieren. An das Versteck der letzten Pistole, die sich im Armaturenbrett befand, gelangten die Zöllner erst, nachdem sie die komplette Armaturenabdeckung entfernt hatten. Bei den Pistolen handelt es sich um Waffen des Kalibers 7,65 Millimeter, in jeder Pistole befand sich ein eingeführtes, leeres Magazin.