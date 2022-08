Lastwagenfahrer fällt aus Führerhaus und stirbt

Beim Sturz aus seinem Führerhaus ist ein Lastwagenfahrer in Kammlach (Landkreis Unterallgäu) gestorben.

Trotz Erster Hilfe stirbt Fahrer auf Parkplatz

Auf einem Lastwagen-Parkplatz im Gewerbegebiet lag der Mann mit schweren Verletzungen neben seinem Sattelzug am Boden. Entdeckt hatte ihn eine Frau, die dort arbeitet. Wie die Polizei weiter mitteilte, leistete sie Erste Hilfe, jedoch sei der Mann noch auf dem Parkplatz gestorben.

Kripo hatte Ermittlungen übernommen – kein Gewaltverbrechen

Da es keine Zeugen gab und zunächst ein Gewaltverbrechen nicht auszuschließen war, ermittelte die Kriminalpolizei in dem Fall, der sich schon am vergangenen Freitag ereignet hat. Kriminaltechniker und eine Ärztin der Rechtsmedizin Ulm seien zu dem Ergebnis gekommen, dass der Mann aus dem Führerhaus gefallen sein muss und er dabei die tödlichen Verletzungen am Kopf davontrug. Eine Obduktion des Leichnams habe dies inzwischen bestätigt, hieß es.