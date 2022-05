Lastwagen schleift Dreijährige samt Kinderfahrrad mit

Ein Lastwagenfahrer hat in Neumarkt in der Oberpfalz ein dreijähriges Mädchen auf einem Kinderfahrrad übersehen, mit seinem Lkw bei der Vorbeifahrt erfasst und rund 50 Meter weit mitgeschleift. Wie die Polizei in Neumarkt mitteilte, wollte die Mutter am Dienstag gemeinsam mit ihrer Tochter die Ingolstädter Straße überqueren. Der Lastwagen erfasste das Mädchen mit der linken Vorderseite. Das Kleinkind verfing sich an der Sattelzugmaschine und wurde samt dem Fahrrad mitgeschleift.

Nur leichte Verletzungen

Durch Zurufe von aufmerksamen Passanten wurde der 61-jährige Fahrer auf das Kind aufmerksam und stoppte seine Fahrt. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Klinikum gebracht. Es erlitt glücklicherweise nur leichtere Verletzungen.