Lastwagen kracht auf A8 in Leitplanke - Sperrung bis etwa 14 Uhr

Ein Lastwagen mit 24 Tonnen Kiwis an Bord ist am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der A8 bei München in die Mittelleitplanke gekracht. Der Sattelzug stürzte durch den Crash auf die Seite.

24 Tonnen Kiwis

Die Löschung der Ladung des havarierten Sattelzugs ist fast abgeschlossen, die Bergungsmaßnahmen werden dann in Kürze folgen.

Mittlerweile wird auch schon die beschädigte Mittelleitplanke ausgetauscht und neu installiert.

Gaffer und Fotografen bekommen Post von der Polizei

Laut Polizei wurden reihenweise sensationslustige Fotografen, die Fotos der Unfallstelle aus ihren Fahrzeugen heraus machten, registriert. Diese werden demnächst Post von der Polizei bekommen.

Die vorherigen Sperrungen bleiben noch bestehen, die Stauungen leider damit auch.

Trümmerfeld auf der Fahrbahn

An dem Unfall waren laut Polizei ein VW Golf und der Sattelzug beteiligt. Ca. 8 weitere PKW - Lenker, welche in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs waren, fuhren über diverse Fahrzeugteile.

Der LKW Fahrer wurde mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht.