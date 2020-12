Lastwagen in München ausgebrannt

In der Nacht auf Samstag ist in München ein Lkw in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Das meldet die Münchner Feuerwehr. Kurz nach 2.00 Uhr morgens wurde ihr der Brand eines abgestellten Dreiachslasters in der Teutoburger Straße gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte, die die Einsatzstelle anfuhren, korrigierten sofort, dass der Einsatzort in der Sachsenstraße war und leiteten die weiteren Einsatzkräfte dorthin um. Bei ihrem Eintreffen war der Lkw im Führerhausbereich in Vollbrand.

Führerhaus ausgebrannt, Verladekran schwer beschädigt

Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis der Brand gelöscht und alle Glutnester gefunden und abgelöscht wurden. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug gegen Wegrollen und sorgte dafür, dass kein Benzin oder Öl auslaufen konnten. Das Fahrzeug ist im Führerhausbereich komplett zerstört. Ebenfalls sind der Verladekran und Teile der Ladefläche erheblich beschädigt worden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.