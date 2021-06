Lastwagen gerät in Hochspannung - Frau stirbt durch Stromschlag

Tragischer Unfall auf einer Baustelle in Karlshuld im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Dort hat sich am Samstag beim Entladen eines Lastwagens ein tödlicher Unfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein Lkw-Fahrer Humus an einer Baustelle im Ortsteil Grasheim entladen wollen und hierzu die Ladefläche gekippt. Der angehobene Sattelauflieger geriet dabei offenbar in unmittelbare Nähe einer Hochspannungsleitung, über die in der Folge Strom durch das Fahrzeug geleitet wurde.

Eine Tote, ein Verletzter

Eine in der Nähe des Aufliegers stehende 45-jährige Frau erlitt dabei einen Stromschlag, durch den sie sofort getötet wurde. Ein 49-jähriger Mann wurde ebenfalls getroffen und erlitt Verletzungen an Händen und Beinen. Ob es tatsächlich eine Berührung mit der Stromleitung oder nur einen Lichtbogen gegeben habe, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst noch unklar. Die Tote und der Verletzte sind den Angaben zufolge Anwohner.

Polizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch vor Ort die Ermittlungen zur genaueren Klärung der Unfallursache übernommen.