Lastwagen geht auf A9 in Flammen auf

Ein Lkw ist am heute Morgen auf der A9 in Höhe Rudolphstein am sogenannten Saaleabstig, einer Strecke mit starkem Gefälle, ins Schleudern gekommen. Dabei geriet der Lastwagen auf die linke Fahrspur, rammte einen Pkw und geriet anschließend in die Leitplanke. Dadurch riss vermutlich der Dieseltank des Lkw auf und fing Feuer.

Fahrer in Führerhaus eingeklemmt

Der Lkw-Fahrer wurde durch den Unfall eingeklemmt, konnte aber durch die Feuerwehr aus dem brennenden Fahrzeug gerettet werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile ist der Brand gelöscht und die Aufräumarbeiten haben begonnen. Derzeit sind die Fahrbahnen in beiden Richtungen gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.