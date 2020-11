Lastwagen fährt bei Hof in Baustellenfahrzeug: hoher Sachschaden

Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro, ein verletzter Lastwagenfahrer und eine Komplettsperrung der Autobahn: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A9 bei Berg im Landkreis Hof. Ein Lastwagenfahrer war laut Polizei mit seinem Fahrzeug ungebremst auf ein stehendes Baustellenfahrzeug aufgefahren. Dieses war mit einem sogenannten Warnleitaufbau versehen.

Totalschaden an Lastwagen und Baustellenfahrzeug

Der 67 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Lastwagen als auch am Baustellenfahrzeug entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn war in Richtung Norden eine Stunde lang komplett gesperrt.