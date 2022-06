Lastwagen der Zukunft: MAN baut neue Batteriefabrik in Nürnberg

Die Zukunft ist in etwa so groß wie eine Waschmaschine. Zwei der neuen Mega-Batterie-Pakete stehen auf der improvisierten Bühne in einer Halle des Nürnberger MAN-Motorenwerks. Sie speichern den Strom, mit dem die batterieelektrischen Lastwagen künftig unterwegs sein werden. Der Konzern hat sich entschieden, dass die Batterien künftig in Nürnberg gebaut werden – mehr als 100.000 Stück pro Jahr. Eine wichtige Weichenstellung für den Standort. Deshalb kommt auch der Ministerpräsident.

350 Arbeitsplätze bei MAN gesichert

100 Millionen Euro wird MAN in den kommenden fünf Jahren in den Bau der neuen Batteriefabrik in Nürnberg investieren. Damit werden rund 350 Arbeitsplätze an dem traditionsreichen Standort gesichert, sagt Vorstands-Chef Alexander Vlaskamp. Seit 1841gibt es das MAN-Werk in Nürnberg. In der jüngsten Vergangenheit kamen eher negative Nachrichten von MAN. Im Nürnberger Werk sollten Stellen abgebaut werden.

Freistaat hilft mit Fördermitteln

Die Wende zum Elektroantrieb brachte auch die Wende für das Nürnberger Werk. Die Belegschaft soll zwar immer noch von 3.500 auf 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sinken. Doch die Batterieproduktion sichert den Standort Nürnberg. "Endlich einmal eine gute Nachricht für ganz Bayern, aber auch für Nürnberg", sagte Ministerpräsident Markus Söder beim Festakt in der Montagehalle. "Der Freistaat Bayern finanziert 30 Millionen Euro, was Forschungsförderung betrifft. Er investiert in die Zukunft", sagt Söder.

Nürnberg sticht Krakau aus

MAN hat lange überlegt, wo die Batteriefabrik gebaut werden soll. Am Ende konkurrierte Nürnberg mit dem Standort Krakau in Polen, erklärte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am Rand der Veranstaltung. Sicherlich half die Förderzusage aus München bei der Entscheidung pro Nürnberg. Dazu kommt, dass die Belegschaft mitzieht. "Die Zukunft des Standorts Nürnberg wird auch auf der Säule Elektromobilität ruhen", sagt Betriebsrats-Chef Markus Wansch. Außerdem spricht auch die Nähe zu Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Nürnberg, so Vorstandsvorsitzender Vlaskamp.

E-Laster sind schon alltagtauglich

Wenn die Großserienproduktion läuft, dann werden in Nürnberg ab dem Jahr 2025 rund 100.000 so genannte Battery-Packs, besonders große Batterien, gefertigt. Bis zu sechs davon werden in schwere Elektrolastwagen oder Elektrobusse eingebaut. Mit nur einmal Aufladen schaffen die Fahrzeuge eine Tagesreichweite von 600 bis 800 Kilometer, erläutert ein Firmensprecher. Damit sei gewährleistet, dass die Elektro-Lastwagen problemlos in den Tagesablauf von Speditionen integriert werden können. Noch sind sie selten im Einsatz. E-Busse von MAN sind beispielsweise schon in Bayreuth und bei der VAG in Nürnberg im Einsatz.

Batteriezellen kommen von VW

Die einzelnen Batteriezellen der Packs kommen aus Werken des VW-Konzerns, zu dem MAN gehört. Montiert und mit der elektronischen Steuerung ausgestattet werden die Speichereinheiten dann in Nürnberg. Dazu werden derzeit die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgeschult. Auf dem Gelände des MAN-Werk beginnt bald der Bau der neuen Fertigungsanlagen.

Noch fehlen ausreichend Ladepunkte

Neben dem Bau von Batterien und Elektro-Lastwagen ist die Einrichtung eines Landesnetzes von entscheidender Bedeutung für die Verkehrswende. Gemeinsam mit Daimler und Volvo will die Traton-Group, zu der MAN und Scania gehören, ein europaweites Ladenetz errichten. Für Deutschland sind bis zum Jahr 2025 rund 1.700 Ladepunkte für Lastwagen geplant. Ziel ist es, dass der Lastwagen-Akku während einer einstündigen Lenkpausen von zwanzig auf achtzig Prozent geladen werden kann.