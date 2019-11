vor 30 Minuten

Lastwagen brennt komplett aus: Vollsperrung der B300 bei Aichach

Die B300 zwischen Aichach-Süd und Ecknach ist derzeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Ein Lastwagen war am frühen Freitagmorgen in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die Sperrung soll sich noch mehrere Stunden hinziehen.