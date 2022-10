Lastwagen bleibt an Autobahnbrücke hängen

Auf der A73 bei Strullendorf im Landkreis Bamberg ist am Montag ein Kipplaster mit ausgefahrener Ladefläche an einer Brücke hängen geblieben. Der Unfall führte dazu, dass die Vorderreifen des Kipplasters den Bodenkontakt verloren und das Führerhaus frei in der Luft schwebte.

Verletzt wurde niemand

Ob der 61 Jahre alte Fahrer nach dem Abladen seiner Ware bei Bamberg vergessen hatte, die Ladefläche wieder zu senken oder ob er unter der Fahrt versehentlich einen Hebel zum Anheben bewegte, steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an dem Lkw schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.

Gutachten soll Schaden an der Brücke klären

In welchem Umfang die Brücke beschädigt wurde, soll ein Gutachten klären. Im Verlauf der Unfallaufnahme belegte die Polizei sechs Autofahrer mit einem Bußgeld. Sie sollen im Vorbeifahren Fotos und Videos von dem Unfall gemacht, den Verkehr behindert und sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.