Laster streift Panzer: US-Soldatin stirbt bei Unfall auf A93

Eine US-Soldatin in einem Panzer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in der Oberpfalz an schweren Kopfverletzungen gestorben. Sie hatte während der Fahrt aus der Dachluke geschaut.

Lkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen

Soldaten in einem Konvoi aus Radpanzern wollten an der Anschlussstelle Weiden-West auf die Autobahn 93 auffahren – parallel war ein Laster auf der rechten Fahrspur unterwegs. Obwohl der 57-jährige Lkw-Fahrer noch versuchte, auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge, wie die Verkehrspolizei am Dienstag mitteilte.

US-Soldatin von Dachluke erschlagen

"Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug die Dachluke durch den seitlichen Anstoß gegen den Kopf der 24-jährigen US-Soldatin. Hierbei wurde sie so stark verletzt, dass sie wenig später in einem nahegelegenen Krankenhaus verstarb", schilderten die Beamten.

Bei dem Panzer handelte es sich nach Informationen der "Bild"-Zeitung um einen Radschützenpanzer vom Typ Stryker. Die A93 war nach dem Unfall in Richtung Hof für mehrere Stunden gesperrt.