15.03.2019, 16:52 Uhr

Laster in Nürnberger Kreisverkehr umgekippt

Ein Lkw ist heute Mittag in Nürnberg in einem Kreisverkehr umgekippt. Der Fahrer verlor in der Vorjurastraße am Hafen aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den mit Holzmüll beladenen Laster, so die Polizei.