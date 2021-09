Lastenradrennen in Fürth: Mit Kind und Krempel flitzen

Beim Lastenradrennen in Fürth düsten begeisterte Lastenradfahrer am Samstagnachmittag durch den Parcours auf der Fürther Freiheit. Beladen mit Flaschenkisten, Europaletten und Eimern und immer das Ziel im Blick: mit dem Rad ohne Verluste über die Zielgerade zu kommen. In der beliebtesten Disziplin des Rennens, den sogenannten "Carry Shit Olympics", wurde die maximale Ladekapazität der Räder und die Geschicklichkeit ihrer Fahrer auf die Probe gestellt.

Verschiedene Disziplinen fordern Geschicklichkeit und Muskelkraft

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewiesen sich in mehreren Disziplinen. Beim "Cargo Race" ging es zunächst um Muskelkraft und Grips beim Beladen der Ladeflächen, während in der zweiten Kategorie das schnellste Lastenrad mit E-Antrieb gesucht wurde. In der Disziplin "Familien-Staffel" kutschierten Eltern ihre Kinder um die Wette und simulierten so den hektischen Alltag zwischen Kita, Arbeit und Zuhause. Wer nicht nur zuschauen, sondern auch tiefer ins Thema einsteigen wollte, konnte sich bei zahlreichen Ausstellern über neue Mobilitätskonzepte informieren.

Stadt Fürth bezuschusst Anschaffung von Lastenrädern

Bereits zum zweiten Mal in Folge veranstaltete die Stadt Fürth das Lastenradrennen. Die steigende Beliebtheit der Lastenräder macht sich laut Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) im Stadtbild bemerkbar: "Vor drei Jahren hat man noch gestaunt, wenn ein Lastenfahrrad vorbeikam. Jetzt begegnet man alle paar hundert Meter immer wieder welchen." Die Anschaffung des Gefährts bezuschusst die Stadt Fürth für Privatpersonen und Gewerbetreibende mit bis zu 1.000 Euro. Für dieses Jahr ist der Fördertopf für Privatanschaffungen bereits ausgeschöpft, merkt Jung an und versichert: "Wir stocken regelmäßig auf und ab Januar geht die neue Förderrunde los."

Mehr Platz im Straßenverkehr gefragt

Eine ähnliche Förderung wünscht sich Martin Langhammer für die Landkreise. Der Roßtaler war beim Rennen in Fürth dabei und besitzt bereits ein Lastenrad. Dieses sei sein treuer Begleiter und Autoersatz im Alltag – egal ob beim Einkauf, Kinder- oder Warentransport. Um Menschen den Zugang zu den kostspieligen Lastenrädern zu erleichtern, brauche es auch Unterstützung aus anderen Bereichen: mehr Platz im Stadtverkehr, eine Zulassung der Lastenräder in Zügen sowie eine bundeseinheitliche Förderung. "Momentan haben wir einen Förderflickenteppich in Deutschland. Ich würde mir wünschen, dass auch einkommensschwache Familien die Chance bekommen, sich die teuren Lastenräder zu zulegen", meint Langhammer.