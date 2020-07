20.07.2020, 08:09 Uhr

Last-Minute-Ausbildungsbörse der Handwerkskammer Unterfranken

Beratung auch via Hotline oder auch im Chat: Die Handwerkskammer für Unterfranken bietet eine Last-Minute-Ausbildungsbörse an und will so Jugendliche über eine Ausbildung im Handwerk informieren. Es ist nämlich noch nicht zur spät für eine Bewerbung.